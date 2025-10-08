Ataque contra caravana de presidente do Equador foi 'tentativa de assassinato', diz ministro

Pelo menos cinco pessoas foram detidas, incluindo um homem de 60 anos e uma mulher.

Para Giancarlo Loffredo, ministro da Defesa de Noboa, "o nível de agressão com que se atacou a caravana indica que isso foi uma clara tentativa de assassinato e um ato de terrorismo contra o primeiro mandatário", disse nesta quarta-feira ao canal Teleamazonas.

Vídeos divulgados pela presidência mostram a cena a partir do interior de um dos veículos, quando vários objetos atingem os vidros e alguém grita "abaixem a cabeça".

Outros vídeos divulgados pela imprensa local mostram um grupo de manifestantes, alguns deles indígenas com roupas tradicionais, que lançam pedras e paus enquanto a caravana avança por uma via em meio ao som de sirenes rumo à localidade de Cañar.

- "Provocação" -

À frente dos protestos, a maior organização de povos originários do país (Conaie) criticou as denúncias do governo.