Atrasos em detecção de câncer de mama geram indignação na Espanha

"Que as chamem já para fazer os exames complementares", disse a presidente da Associação de Mulheres com Câncer de Mama de Sevilha (Amama), Ángela Claverol, ao canal nacional Antena 3.

"As que têm câncer continuam vivendo com um câncer sem saber", acrescentou.

Claverol se referiu à "comoção" vivida pelas mulheres que ainda não conhecem seus diagnósticos e afirmou que o grupo que dirige entrará com uma ação judicial contra as autoridades de saúde regionais.

Na Espanha, um país altamente descentralizado, a área da saúde é de responsabilidade das comunidades autônomas. Nesse caso, a região é governada pelo opositor Partido Popular (de direita).

Diante das fortes críticas, as autoridades andaluzas demonstraram "preocupação" nesta quarta-feira, e a porta-voz do governo regional, Carolina España, declarou que está sendo feito "um exame minucioso para entender a fundo, para saber exatamente o que aconteceu, se houve erros".

España acrescentou que as autoridades vão aumentar progressivamente o número de profissionais encarregados dos diagnósticos, começando com 119 trabalhadores, entre médicos, enfermeiros e técnicos, para acelerar a entrega dos resultados.