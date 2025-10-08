Autor de ataque à sinagoga em Manchester jurou lealdade ao EI

Dois fiéis judeus, Melvin Cravitz e Adrian Daulby, foram mortos no ataque, que ocorreu no feriado do Yom Kippur e também deixou três feridos graves.

A polícia reconheceu que Adrian Daulby e um dos feridos foram baleados por seus agentes enquanto tentavam impedir que o agressor entrasse no local de culto.

Jihad al-Shamie jogou seu carro contra fiéis que estavam em frente à sinagoga antes de sair do veículo e atacá-los com uma faca.

A polícia antiterrorismo declarou não ter provas de que homem tinha um histórico de extremismo.

Este ataque, que ocorreu em um momento em que a sinagoga estava lotada, foi um dos piores contra a comunidade judaica na Europa desde os atentados do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

Seis suspeitos de "preparar e incitar a prática de atos terroristas" foram presos, dois deles foram libertados no sábado.