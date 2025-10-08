Cinco pessoas morrem em troca de bombardeios entre Rússia e Ucrânia

Três pessoas foram mortas hoje em um bombardeio na região russa de Belgorod e outras duas em um ataque na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, anunciaram autoridades dos dois países.

O governador de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, informou no Telegram que mísseis atingiram Maslova Pristan, onde uma construção foi parcialmente destruída.

O governador de Kherson, Oleksandr Prokudin, anunciou que dois idosos morreram em um ataque de soldados russos na cidade de mesmo nome.