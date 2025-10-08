Chile: Boric quer o exército na fronteira para combater à imigração irregular

A Constituição obriga os presidentes a pedir autorização ao Congresso para o envio de militares ao controle fronteiriço. Pela área comum com a Bolívia, no extremo norte, imigrantes sem documentos cruzam a pé para o Chile.

"Apresentaremos uma reforma constitucional que nos permitirá, mediante decreto supremo e pelo tempo que se considerar necessário, mobilizar nossas Forças Armadas para a fronteira", anunciou Boric na localidade fronteiriça de Colchane, cerca de 2 mil km ao norte de Santiago.

As Forças Armadas estão mobilizadas na região desde 2022, antes de Boric assumir o poder, em um mandato de quatro anos que terminará em março de 2026.

Sua proposta de reforma estabelecerá o envio de militares à fronteira "como uma atribuição permanente de quem seja o chefe de Estado", explicou o ministro do Interior, Álvaro Elizalde, que o acompanhou em Colchane.

Embora o presidente Boric não conte com maioria no Congresso, ele confia em uma aprovação rápida do projeto de lei.

Por sua vez, Kast prometeu tipificar a imigração irregular como crime, realizar deportações em massa e construir um muro com vala na fronteira com a Bolívia.