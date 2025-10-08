Catar confirma 'acordo alcançado' para 1ª fase de cessar-fogo em Gaza

O Catar, um dos mediadores nas negociações entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas, confirmou nesta quinta-feira (9, data local) um acordo para a primeira fase do plano de paz do presidente americano, Donald Trump, para Gaza.

"Os mediadores anunciam que esta noite foi alcançado um acordo sobre todas as previsões e mecanismos de implementação da primeira fase do pacto de cessar-fogo em Gaza, que levará ao fim da guerra, à libertação dos reféns israelenses e dos prisioneiros palestinos, e a entrada de ajuda. Os detalhes serão anunciados posteriormente", indicou na rede social X Majed al Ansari, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar.

bur-csp/sbk/mas/mr/am/rpr