China anuncia novos controles de exportação de terras raras

A China anunciou nesta quinta-feira (9) novos controles de exportação de tecnologias relacionadas com as terras raras, que se somam às regulações aplicadas a essa indústria.

As terras raras são um ponto de atrito nas negociações comerciais entre China e Estados Unidos, que acusam Pequim de atrasar a aprovação de licenças de exportação.

Esses metais são essenciais para a produção de computadores, baterias e novas tecnologias energéticas. Os novos controles, que entram em vigor imediatamente, exigem uma autorização para a exportação de tecnologias usadas na extração desses metais e na fusão, informou o Ministério do Comércio chinês.