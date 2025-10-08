Cidade mexicana presa entre o medo e a sede de justiça pela extorsão

Os comerciantes do município mexicano de Ecatepec temem represálias das violentas gangues, depois que um grupo de vizinhos deixou gravemente ferido um suposto membro da gangue que os extorquia.

As gangues da América Latina recorrem cada vez mais à extorsão para se financiarem, ao ponto de o Peru estudar a possibilidade de declarar essa prática como terrorista, enquanto as autoridades do México avaliam endurecer as penas.

Em Ecatepec, um dos subúrbios da Cidade do México de mais de 1,5 milhão de habitantes, padeiros, mecânicos e comerciantes se veem cada vez mais na situação de ter que pagar a alguma gangue por segurança, de acordo com depoimentos obtidos pela AFP.