Colômbia vence África do Sul (3-1) e vai enfrentar Espanha nas quartas do Mundial Sub-20

O que parecia ser uma tarde tranquila começou a se complicar logo no início do segundo tempo. Depois de escorregar e dominar mal a bola, o goleiro colombiano Jordan García derrubou o atacante Siviwe Magidigidi, provocando um pênalti.

O meio-campista Mfundo Vilakazi errou a cobrança, mas a penalidade teve que ser repetida porque o goleiro García havia se adiantado antes de fazer a defesa. Na segunda tentativa, o sul-africano empatou a partida (49').

Logo em seguida, o atacante Neyser Villarreal, mesmo desequilibrado, conseguiu finalizar um ataque e colocou os colombianos novamente na frente (63').

O próprio Villarreal fechou o placar na última jogada após um passe longo no espaço aberto, dando tranquilidade aos sul-americanos.

Nas quartas de final, os colombianos vão enfrentar a Espanha, que vem melhorando. O duelo acontecerá no sábado, 11 de outubro, às 17h (horário de Brasília), em Talca.

Também nesta quarta-feira a Argentina goleou a Nigéria por 4 a 0 e também se classificou para as quartas.