Com orçamento limitado, ONU reduzirá em 25% número de Capacetes Azuis no mundo

A ONU reduzirá em 25% suas forças de paz no mundo nos próximos meses ? ou seja, entre 13 mil e 14 mil efetivos a menos ? devido principalmente aos cortes de financiamento dos Estados Unidos para a organização, anunciou nesta quarta-feira (8) um alto funcionário.

"Teremos que repatriar e reduzir em aproximadamente 25% o número de nossos efetivos de manutenção da paz, militares e policiais, assim como seus equipamentos, e um número importante de funcionários civis das missões também será afetado", afirmou o funcionário sob condição de anonimato.

A redução de 25% dos efetivos será dividida entre nove das 11 missões atualmente em curso.