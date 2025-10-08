Costa Rica indicará ex-vice-presidente Rebeca Grynspan para secretária-geral da ONU

Como chefe da UNCTAD desde 2021, essa economista de 69 anos tem enfrentado grandes ameaças ao comércio internacional, como a mudança climática e os conflitos armados em Gaza e na Ucrânia.

Neste ano, somou-se outra ameaça: a guerra tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pode reduzir os níveis do comércio internacional.

Formada em Economia pela Universidade da Costa Rica, Grynspan obteve um mestrado na Universidade de Sussex, no Reino Unido, e ocupou diversos cargos no governo de seu país.

Foi vice-ministra das Finanças, ministra da Habitação e ministra coordenadora de Assuntos Econômicos e Sociais. De 1994 a 1998, foi vice-presidente no governo de José María Figueres.

Também foi secretária-geral Ibero-Americana de 2014 a 2021 e desenvolveu uma destacada carreira na ONU, ocupando altos cargos no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Em 2010, foi nomeada secretária-geral adjunta da ONU.

Além disso, integrou o Painel de Alto Nível sobre Financiamento para o Desenvolvimento convocado em 2001 pelo então secretário-geral da ONU, Kofi Annan.