Deputados espanhóis aprovam embargo de armas a Israel

Segundo Sánchez, esse embargo vinha sendo aplicado de fato pela Espanha desde outubro de 2023 e foi anunciado oficialmente pelo presidente do governo em 8 de setembro, dentro de um conjunto de medidas destinadas a "deter o genocídio em Gaza".

Os anúncios provocaram forte reação do governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que já havia retirado seu embaixador em 2024, quando a Espanha reconheceu o Estado da Palestina.

"A resposta de Israel aos terríveis atentados perpetrados pelo grupo terrorista Hamas em 7 de outubro de 2023 acabou se convertendo em um ataque indiscriminado contra a população palestina [que] a maioria dos especialistas classificou como genocídio", afirma o preâmbulo do texto aprovado nesta quarta-feira.

O decreto-lei sobre "medidas urgentes contra o genocídio em Gaza e de apoio à população palestina" proíbe todas as exportações de material de defesa, produtos ou tecnologias de uso militar para Israel, assim como sua importação para a Espanha.

Também bloqueia pedidos de trânsito de combustível de aviação com possíveis aplicações militares e proíbe a publicidade de produtos provenientes dos assentamentos "ilegais" em Gaza e na Cisjordânia.

"O Conselho de Ministros poderá, excepcionalmente, autorizar as transferências de material de defesa, de outros materiais e de produtos e tecnologias de uso duplo (...) quando a aplicação da proibição prevista neste artigo representar um prejuízo para os interesses nacionais gerais", indica o texto.