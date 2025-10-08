Espanha, França e Portugal querem acelerar rumo à Copa; Alemanha sem margem para erros

Espanha, França e Portugal, três potências que têm tudo para lutar pelo título da Copa do Mundo de 2026, podem dar um passo quase definitivo nas Eliminatórias europeias, onde a tetracampeã Alemanha não tem margem para erros após estrear com uma derrota.

Essas quatro seleções disputaram a 'Final Four' da Liga das Nações em junho ? vencida por Portugal ? e, portanto, têm um torneio de tiro curto para se classificar para o Mundial que será disputado na América do Norte (Estados Unidos, México e Canadá): suas primeiras partidas foram em setembro e suas últimas serão disputadas em novembro.

- Sem Lamine e Rodri -

Nesta Data Fifa de outubro, a Espanha entra em campo sem seu astro Lamine Yamal, que sofreu com uma lesão na virilha no início da temporada, mas com a confiança que vem das vitórias contundentes que obteve na estreia nas Eliminatórias, por 3 a 0 na visita à Bulgária e 6 a 0 contra a Turquia, também fora de casa.