Ex-chefe do FBI James Comey se declara 'não culpado' em caso impulsionado por Trump

O ex-chefe da polícia federal foi destituído por Trump em 2017, durante seu primeiro mandato, enquanto o FBI investigava uma possível interferência russa na campanha eleitoral de 2016. Desde então, tem sido um dos alvos de represálias do presidente.

Em setembro, o presidente dos Estados Unidos, surpreendido pelo fato de Comey ainda não ter sido acusado, pediu publicamente explicações à sua secretária de Justiça, Pam Bondi.

Depois, pressionou pela demissão do procurador do distrito leste da Virgínia, Erik Siebert, implicitamente criticando sua falta de empenho neste caso. Trump rapidamente o substituiu por Lindsey Halligan, assessora da Casa Branca, apesar de sua falta de experiência na Procuradoria.

Halligan iniciou as ações legais que levaram à acusação de Comey, de 64 anos, em 25 de setembro, por seu depoimento ao Senado em setembro de 2020. Ele é acusado de negar à Câmara Alta que havia autorizado seu adjunto a informar anonimamente a imprensa sobre investigações sensíveis do FBI.

"JUSTIÇA NOS ESTADOS UNIDOS!", comemorou Donald Trump em sua rede Truth Social após o anúncio da acusação contra Comey, a quem descreveu como "um dos piores seres humanos a quem este país foi exposto".

"Eu não tenho medo", respondeu Comey rapidamente. "O medo é a arma dos tiranos", acrescentou em sua conta no Instagram.