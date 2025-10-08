Família de um refém nepalês em Gaza diz manter a esperança após vídeo

As partes em conflito estão conduzindo negociações indiretas no Egito para tentar chegar a um acordo de cessar-fogo em Gaza e à libertação dos reféns em troca de prisioneiros palestinos.

A irmã, Pushpa Joshi, de 18 anos, declarou à imprensa, por videoconferência, que a família havia visto as imagens pela primeira vez há cerca de um ano e esperava que sua divulgação nesta quarta-feira "exercesse alguma pressão sobre [os negociadores], para que pudessem compreender [a] dor".

Bipin Joshi, estudante de agricultura de 22 anos na época do sequestro, fazia parte de um grupo de nepaleses que havia chegado a Israel três semanas antes do ataque de 7 de outubro.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não mencionou seu nome quando leu recentemente, diante da Assembleia Geral da ONU, a lista dos 20 reféns mantidos em Gaza que ainda estariam vivos.

O Exército israelense não confirmou se o nepalês está entre os reféns com vida.

Das 251 pessoas sequestradas por militantes islamistas durante o ataque de 7 de outubro, 47 continuam em cativeiro em Gaza, 25 das quais teriam morrido, segundo o Exército israelense.