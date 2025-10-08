França aguarda a decisão de um Macron sob pressão

"Há uma vontade de ter para a França um orçamento [para 2026] antes de 31 de dezembro deste ano" e isso cria "uma convergência que obviamente afasta a perspectiva" de eleições legislativas antecipadas, explicou Lecornu à imprensa após seus primeiros contatos com seus aliados.

No entanto, ele precisa de mais apoios para garantir a estabilidade, especialmente porque as legislativas antecipadas de 2024 deixaram uma Assembleia Nacional (câmara baixa) sem maiorias estáveis e dividida em três blocos: esquerda, centro-direita governista e extrema direita.

A antecipação eleitoral decidida por Macron, sem consultar seus parceiros, abriu a profunda crise política atual. Prova disso é que o Parlamento derrubou desde então dois primeiros-ministros quando tentaram aprovar os orçamentos, e Lecornu renunciou.

A ameaça continua latente. A líder de extrema direita, Marine Le Pen, cujo partido lidera as pesquisas eleitorais, ameaçou apresentar uma moção de censura, ao considerar que "a brincadeira já durou demais".

O partido de esquerda radical A França Insubmissa (LFI) também ameaça com a censura caso continue a "política macronista", aumentando a pressão sobre seus antigos aliados socialistas e seu líder, Olivier Faure, para que não façam pactos com o governo.

- Reforma da previdência? -

Após seu encontro com Lecornu, Faure reivindicou novamente que se nomeie um primeiro-ministro de esquerda, como também querem seus aliados ecologistas e comunistas, e afastou a ideia de governar com o oficialismo.