Gisèle Pelicot diz que 'nunca' deu consentimento ao acusado de estuprá-la

A francesa Gisèle Pelicot, que se tornou um ícone feminista após o julgamento em que confrontou dezenas de homens por estupro, compareceu ao tribunal nesta quarta-feira (8) e disse ao único acusado que ainda nega tê-la agredido que "nunca" lhe deu seu consentimento.

O ex-marido da mulher de 72 anos admitiu drogá-la com sedativos e convidar estranhos para abusar dela por quase uma década, em um caso que chocou o mundo.

No ano passado, um tribunal francês condenou seu ex-marido, Dominique Pelicot, também de 72 anos, à pena máxima de 20 anos de prisão. Ele e outros 49 homens condenados no caso não recorreram das sentenças.