Homem é detido por incêndio letal em Los Angeles em janeiro

De acordo com as investigações, o incêndio que devastou Pacific Palisades foi uma continuação de outro incêndio que assolou a região em 1º de janeiro e foi batizado de Lachman.

Rinderknecht, que trabalhava na noite de 31 de dezembro como motorista da Uber, teria deixado um passageiro em Pacific Palisades naquela noite e, em seguida, teria dirigido por uma estrada cercada por vegetação densa, onde as autoridades acreditam que ele ateou fogo.

"Embora os bombeiros tenham rapidamente controlado o incêndio Lachman, o fogo continuou a arder de forma subterrânea e oculta dentro da estrutura das raízes da densa vegetação", afirmou a Procuradoria.

Uma semana depois, as chamas se alastraram em Pacific Palisades, obrigando milhares de pessoas a fugir e reduzindo a cinzas comunidades inteiras neste enclave nas montanhas à beira-mar.

As chamas chegaram até a vizinha Malibu, com mansões luxuosas na costa californiana.

Rinderknecht já foi morador do bairro, disse Essayli. No celular dele, as autoridades encontraram imagens geradas por IA mostrando uma cidade em chamas.