Homem é detido, suspeito de provocar incêndio mortal em Los Angeles em janeiro

Um homem foi detido, suspeito de ter iniciado um incêndio letal que consumiu uma luxuosa comunidade costeira no sul da Califórnia, em janeiro, informaram as autoridades americanas nesta quarta-feira (8).

Jonathan Rinderknecht, de 29 anos, foi detido na terça-feira na Flórida, no sudeste do país, e deve se apresentar à corte para responder às acusações de destruição de propriedades por fogo, em ligação com o incêndio que matou uma dúzia de pessoas e carbonizou milhares de estruturas de Pacific Palisades, em Los Angeles.

"A investigação sustenta que a irresponsabilidade de uma única pessoa causou o pior incêndio que Los Angeles já viu, provocando morte e destruição em Pacific Palisades", disse o promotor americano Bill Essayli durante uma coletiva de imprensa junto com representantes de outros departamentos que trabalham no caso.