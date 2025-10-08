Hong Kong bate recorde de dias quentes em outubro

Hong Kong registrou, nesta quarta-feira (8), seu quarto dia de "calor intenso" em outubro, com temperaturas iguais ou superiores a 33 ºC, um recorde, segundo sua agência meteorológica.

Este mês de outubro registrou "o maior número de dias de calor intenso desde o início dos registros em 1884", indicou o Observatório de Hong Kong. A agência havia registrado três "dias de calor intenso" em outubro de 2023.

Segundo os cientistas, as mudanças climáticas provocadas pelo ser humano causam fenômenos meteorológicos extremos mais frequentes e intensos em todo o mundo.