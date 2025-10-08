'Inside Gaza': o dia a dia dos jornalistas da AFP em Gaza

Cobrir a guerra em Gaza enquanto assiste à sua vida desaparecer diante do seu objetivo: o documentário "Inside Gaza" conta a história dos jornalistas da AFP no território palestino durante os primeiros meses da ofensiva israelense.

O filme, dirigido pela jornalista independente Hélène Lam Trong, será exibido na quinta-feira (9) durante a entrega dos prêmios Bayeux, na França, para correspondentes de guerra, na presença de seis dos sete jornalistas permanentes da AFP que cobriram o início do conflito na Faixa de Gaza.

O longa-metragem mostra o dia a dia deles desde 7 de outubro de 2023, quando o Hamas realizou um ataque sem precedentes no território israelense e matou mais de 1.200 pessoas, segundo um levantamento da AFP com base em dados oficiais, e da ofensiva israelense que se seguiu.