Irã liberta ciclista franco-alemão acusado de espionagem

O Irã libertou um franco-alemão de 19 anos que foi detido na República Islâmica enquanto fazia uma viagem de bicicleta e acusado de espionagem, informou nesta quarta-feira (8) o ministro das Relações Exteriores da França.

"Lennart Monterlos está livre", afirmou Jean-Noël Barrot. Fontes francesas próximas ao caso indicaram que o jovem já está a caminho da França.

Monterlos foi detido em 16 de junho em Bandar Abbas, uma cidade no sul do Irã, no terceiro dia da breve guerra entre a República Islâmica e Israel.