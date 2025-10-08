ITIA aumenta apoio a jogadores investigados por corrupção e doping

Os jogadores também terão assessoria confidencial de terceiros e suporte jurídico gratuito.

Qualquer tenista investigado por corrupção poderá contar com o suporte da Sporting Chance, uma organização de saúde mental criada para dar apoio a atletas profissionais.

Todos os jogadores, independentemente de sua condição financeira, terão direito a esses recursos, explicou à AFP a diretora-geral da ITIA, Karen Moorhouse.

"Qualquer pessoa que esteja envolvida em uma investigação de doping ou corrupção merece a oportunidade de se defender e se explicar, e nós reconhecemos que o processo pode ter um custo tanto financeiro quanto emocional", disse Moorhouse.

"As pessoas acabam nestas situações por muitas razões, e não importa quais são essas razões, e como o caso vai terminar, elas também merecem ter alguém com quem conversar", acrescentou.

Por outro lado, Moorhouse afirmou que a ITIA não vê nenhum problema quanto ao fato de Jannik Sinner voltar a trabalhar com Umberto Ferrara, o preparador físico que demitiu em 2024 depois de ter sido revelado que o tenista italiano caiu em exame antidoping.