Justiça argentina emite veredicto para acusados de tentar matar Cristina Kirchner

A Justiça argentina emitirá, nesta quarta-feira (8), o veredicto aos dois acusados de tentar matar a tiros a ex-presidente Cristina Kirchner em 1º de setembro de 2022, em um caso que chocou a nação sul-americana.

O principal réu é um homem que se camuflou entre centenas de apoiadores que cumprimentavam a então vice-presidente (2019-2023) em frente à sua casa e atirou duas vezes na cabeça dela, mas as balas não saíram.

Fernando Sabag Montiel, de 38 anos, e sua então namorada, Brenda Uliarte, são acusados de tentativa de homicídio triplamente agravado por traição, violência de gênero e uso de armas, pela qual podem ser condenados a até 25 anos de prisão.