Líder dos conservadores britânicos, em crise, promete retomar valores do partido

A líder dos conservadores britânicos, Kemi Badenoch, prometeu, nesta quarta-feira (8), durante o congresso anual do seu partido, retomar os valores dos tories, derrotados nas últimas eleições e que enfrentam dificuldades para se apresentar como uma oposição confiável ao primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer.

"Adotaremos os princípios conservadores eternos que nos levaram ao êxito no passado: a responsabilidade pessoal, a livre iniciativa, a família e a liberdade de expressão", declarou Kemi Badenoch em seu discurso no congresso em Manchester (norte da Inglaterra).

A líder dos conservadores apresentou seu lema, "Uma economia mais forte, fronteiras mais firmes", criticando o atual governo trabalhista que, segundo ela, trouxe apenas "um círculo infernal de aumentos de impostos e fronteiras fragilizadas após meses de caos".