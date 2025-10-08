Luca Zidane se diz "orgulhoso" por defender seleção da Argélia

Luca Zidane, de 27 anos, que atualmente joga pelo Granada, da segunda divisão espanhola, mudou sua nacionalidade esportiva em meados de setembro e agora vestirá as cores dos 'Fennecs', depois de jogar pela França nas categorias de base.

Como nunca defendeu a seleção francesa principal, ele continuou apto para jogar pela Argélia.

"Toda a minha família se orgulha de mim e me apoia em todas as minhas escolhas (...) meu avô está feliz por eu estar na Argélia e por ter feito essa escolha", disse ele.

Seu pai, Zinedine Zidane, "teve seu caminho, sua carreira. Eu tenho meu caminho, minha carreira", explicou.

"O primeiro objetivo é amanhã, é a Somália e vencer esta partida para garantir a classificação para a Copa do Mundo", acrescentou.

Liderando o Grupo G das Eliminatórias africanas com 19 pontos, à frente de Uganda e Moçambique, ambos com 15, a seleção argelina precisa de uma vitória simples sobre a lanterna Somália (1 ponto) nesta quinta-feira para garantir vaga no Mundial do ano que vem.