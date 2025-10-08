Mãe de Maddie relata 'ansiedade' por assédio de jovem que dizia ser sua filha

"O nível de estresse e ansiedade que isto me causou aumentou com o tempo", relatou Kate McCann ao tribunal. A mãe da menina só se sentiu "realmente mais tranquila" após a detenção de Julia Wandelt.

Madeleine McCann, então com três anos, desapareceu em maio de 2007 de um apartamento de veraneio em Algarve, no sul de Portugal, enquanto seus pais jantavam em um restaurante próximo.

Seu desaparecimento, que nunca foi esclarecido, teve grande repercussão mundial.

Segundo a acusação, em abril de 2024, Julia Wandelt ligou mais de 60 vezes em um único dia para os pais de Maddie. Em uma mensagem gravada na secretária eletrônica da família, ela implorou por uma oportunidade de ser ouvida. "Não sou mentirosa", afirmou.

Julia Wandelt é julgada juntamente com Karen Spragg, de 61 anos, também acusada de assédio.

As duas acusadas, que negam os crimes, foram juntas à casa dos McCann em dezembro de 2024.