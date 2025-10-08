Morre aos 69 anos Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors

O popular clube de Buenos Aires nunca forneceu detalhes sobre o estado de saúde do técnico, embora tenha sido noticiado que ele teve uma infecção urinária e que foi diagnosticado com câncer de próstata em 2017.

No dia 7 de outubro, se limitou a informar que estava confinado em casa com "prognóstico reservado".

E nesta quarta-feira foi anunciado seu falecimento.

"Miguel deixa uma marca indelével em nossa instituição e será sempre um exemplo de alegria, carinho e esforço. Acompanhamos sua família e entes queridos neste momento de luto. Adeus, querido Miguel!", declarou o Boca em suas redes sociais.

Em sua ausência, o Boca Juniors foi dirigido por seu assistente, Claudio Úbeda. Seus jogadores e ex-times lhe enviaram mensagens de incentivo durante sua convalescença.

"Ele é o líder do nosso time e não é um bom momento para ele passar por isso. Estamos enviando muita força a ele", disse o meio-campista Leandro Paredes em 5 de outubro, após a vitória por 5 a 0 sobre o Newell's.