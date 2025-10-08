Assine UOL
Notícias

Netanyahu anuncia que reunirá governo israelense para aprovar acordo sobre Gaza

Netanyahu anuncia que reunirá governo israelense para aprovar acordo sobre Gaza

mj/ms/mas/mr/am

© Agence France-Presse

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.