Nobel de Química premia trio por pesquisas sobre novas estruturas moleculares

O japonês Susumu Kitagawa, o jordano-americano Omar M. Yaghi e Richard Robson, nascido no Reino Unido, ganharam nesta quarta-feira(8) o Prêmio Nobel de Química pelo desenvolvimento das chamadas estruturas metalorgânicas.

"Essas construções, denominadas estruturas metalorgânicas, podem ser usadas para recuperar água do ar no deserto, capturar dióxido de carbono, armazenar gases tóxicos ou catalisar reações químicas", especificou o júri em um comunicado.

Os nomes de Yaghi e Kitagawa estavam há anos na lista para o prêmio de Química.