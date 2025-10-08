Noruega vence Paraguai na prorrogação (1-0) e vai às quartas de final do Mundial Sub-20

Com um futebol ultradefensivo, a Noruega venceu o Paraguai por 1 a 0 na prorrogação e avançou para as quartas de final do Mundial Sub-20, no Chile, aproveitando a única jogada perigosa que teve em 120 minutos de jogo.

Os noruegueses, que sofreram apenas um gol no torneio, recuaram logo cedo e cederam a iniciativa aos paraguaios, que viram todas as suas tentativas de ataque esbarrarem na muralha nórdica.

Na única jogada de ataque elaborada em toda a partida, Julian Laegreid avançou pela esquerda e cruzou para a área, onde encontrou o atacante Niklas Fuglestad que finalizou para o fundo da rede (116').