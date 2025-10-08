Parlamento Europeu diz não ao 'bife' ou à 'salsicha' vegetal

Segundo a deputada europeia Céline Imart, autora do texto adotado nesta quarta-feira, a medida "se trata de transparência e clareza para o consumidor e do reconhecimento ao trabalho dos nossos pecuaristas".

A associação francesa de pecuaristas e produtores de carne Interbev também celebrou a votação, indicando que as alternativas vegetais "confundem as referências e enfraquecem o reconhecimento de um produto bruto e 100% natural".

As organizações de consumidores, por outro lado, expressaram sua decepção com o resultado da votação.

"Quase 70% dos consumidores europeus entendem estes nomes desde que os produtos sejam claramente rotulados como veganos ou vegetarianos", afirmou Irina Popescu, responsável por alimentos no Escritório Europeu das Uniões de Consumidores.

Segundo esta organização, o consumo de produtos vegetarianos que imitam a carne quintuplicou desde 2011, impulsionado pela preocupação com uma alimentação saudável, o bem-estar animal e a redução da pegada ambiental.

As fazendas dedicadas à criação de animais, por sua vez, são grandes emissoras de dióxido de carbono, um gás que contribui para o efeito estufa.