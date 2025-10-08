Polícia alemã poderá derrubar drones ameaçadores

O governo alemão anunciou, nesta quarta-feira (8), que autorizará a polícia a derrubar drones ameaçadores, após vários dispositivos do tipo, supostamente enviados pela Rússia, causarem transtornos em países europeus.

O ministro do Interior, Alexander Dobrindt, apresentou uma série de emendas legislativas que reforçam os recursos policiais para que possam responder "com tecnologia de ponta às ameaças representadas por drones".

"Abater drones agora será regulamentado e possível para a polícia federal", disse o ministro após uma reunião de gabinete em que o texto foi apresentado.