Preço do ouro supera US$ 4 mil por onça pela primeira vez

O preço do ouro ultrapassou os 4.000 dólares (pouco mais de 21 mil reais) por onça pela primeira vez nesta quarta-feira (8), diante da preocupação dos investidores com vários temas geopolíticos, o que os levou a buscar um ativo seguro.

Os operadores têm se lançado nesse metal precioso durante todo o ano, provocando uma alta de mais de 50%, diante da expectativa, entre outros temas, de um corte nas taxas de juros nos Estados Unidos, a turbulência política na França ou a incerteza econômica mundial.

Nesta quarta-feira, o ouro alcançou um máximo de 4.006,68 dólares (21.378 reais) por onça nos mercados asiáticos. A prata também se posicionou a poucos dólares de seu recorde histórico.