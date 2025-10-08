Primeira fase do cessar-fogo em Gaza será assinada nesta 5ª feira no Egito (fonte próxima às negociações)

A primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas em Gaza será assinada nesta quinta-feira (9) no Egito, por volta das 6h no horário de Brasília, informou à AFP uma fonte com conhecimento do pacto.

"O acordo será assinado formalmente por volta do meio-dia [horário local] desta quinta-feira no Egito", declarou a fonte, que pediu para não ser identificada, após o presidente americano Donald Trump anunciar um entendimento sobre a primeira fase de seu plano para encerrar a guerra em Gaza.

bur-csp/tc/mas/mr/lm/rpr