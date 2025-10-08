Produtores europeus de plásticos pedem ajuda às autoridades

A Europa produziu mais plásticos em 2024 do que em 2023: 54,6 milhões de toneladas (+0,4%). No entanto, o ano anterior se caracterizou por uma forte queda e, no longo prazo, a queda foi notável (62,3 milhões de toneladas produzidas em 2018).

"Isto não reflete uma diminuição do consumo, mas um desequilíbrio na balança comercial", explicou à AFP Jean-Yves Daclin, diretor-geral da Plastics Europe France. A Europa, onde a organização reúne os 27 países-membros da União Europeia, Reino Unido, Noruega e Suíça, "produz menos e importa mais do exterior", afirmou.

No nível mundial, a produção de plásticos segue crescendo em ritmo sustentado, alcançando 430,9 milhões de toneladas de plástico virgem em 2024 (+4% em relação a 2023). Mais da metade vêm da Ásia (57,2%) e mais de um terço só da China (34,5%).

Em termos gerais, a cota de mercado da Europa passou de 22% em 2006 para 12% em 2024.

A Plastics Europe atribui a perda de velocidade europeia a uma competitividade ruim, devido em particular ao custo do gás e da energia elétrica.

Também foram mencionadas uma "normativa ambiental mais exigente que em outros lugares", custos salariais "elevados" e preços em queda, devido à concorrência internacional.