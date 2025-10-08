Reféns israelenses vivos serão libertados em troca de 2 mil prisioneiros palestinos (fonte do Hamas)
Reféns israelenses vivos serão libertados em troca de 2 mil prisioneiros palestinos (fonte do Hamas)
bur/mj/phs/mas/mr/am
© Agence France-Presse
Reféns israelenses vivos serão libertados em troca de 2 mil prisioneiros palestinos (fonte do Hamas)
bur/mj/phs/mas/mr/am
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.