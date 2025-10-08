Macron poderá nomear novo premier 'nas próximas 48 horas', diz Lecornu

Na terça-feira, o primeiro-ministro de centro-direita iniciou as consultas com os partidos que integram o governo desde setembro de 2024: a aliança centrista de Macron e o partido conservador Os Republicanos (LR). Nesta quarta, ele recebeu os opositores da esquerda.

Segundo suas conclusões, "existe uma maioria absoluta na Assembleia Nacional (Câmara baixa)" contrária à convocação de eleições legislativas antecipadas, que seriam as segundas desde junho de 2024.

Sébastien Lecornu não revelou quem poderia ser seu sucessor e assegurou "não correr atrás" do cargo. Sobre a composição do próximo governo, simplesmente considerou que seus membros não deveriam ter a ambição de disputar as eleições presidenciais de 2027.

No entanto, formar um governo estável, que permita aprovar o orçamento para 2026 e reduzir a elevada dívida pública, se anuncia complicado.

As eleições antecipadas de 2024, que provocaram a profunda crise política atual, deixaram a Assembleia Nacional sem maioria e dividida em três grandes blocos: a esquerda, a centro-direita governista e a extrema direita.

A líder da extrema direita, Marine Le Pen, já anunciou sua intenção de censurar qualquer governo até a convocação de novas eleições. O partido de esquerda radical A França Insubmissa também é favorável à censura e quer, ainda, a demissão de Macron.