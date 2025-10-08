Tráfego de navios cresce no canal do Panamá apesar do tarifaço de Trump

O tráfego de navios pelo canal do Panamá aumentou no último ano fiscal, apesar da guerra tarifária do presidente americano, Donald Trump, informou, nesta quarta-feira (8), a autoridade que administra a passagem marítima.

Por esta via interoceânica, por onde transitam 5% do comércio marítimo mundial, transitaram 13.404 barcos com 489 milhões de toneladas de carga de 1º de outubro de 2024 a 30 de setembro passado, segundo dados publicados pela Autoridade do Canal do Panamá (ACP).

Estas cifras representam um aumento de 19,25% no número de navios e de 15,6% na quantidade de carga em relação ao ano anterior.