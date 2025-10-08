Trump acredita que reféns vão retornar na próxima 2ª feira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (8) que acredita que todos os reféns mantidos na Faixa de Gaza vão retornar na próxima segunda, após Israel e Hamas aceitarem a primeira fase do plano para pôr fim ao conflito no território palestino.

"Muitas coisas estão acontecendo para conseguir a libertação dos reféns, e acreditamos que todos eles vão retornar na segunda-feira. Parece que esse é o caso, e isso incluirá os corpos dos mortos", indicou Trump, em entrevista por telefone ao canal Fox News.

vla/bjt/sla/mvl/mr/mvl/mr/lb/rpr