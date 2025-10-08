Trump afirma que poderia ir ao Oriente Médio no final desta semana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (8) que poderia ir ao Oriente Médio até o fim desta semana, já que um acordo de paz entre Israel e Hamas em Gaza está "muito próximo".

"É possível que eu vá lá [ao Oriente Médio] em algum momento mais para o fim da semana, talvez no domingo, de fato", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca.

"E veremos, mas há uma probabilidade muito grande. As negociações estão avançando muito bem", frisou.