Trump diz estar 'orgulhoso de anunciar' acordo entre Hamas e Israel sobre 1ª fase do plano de paz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (8) que Israel e o Hamas aceitaram a primeira fase de seu plano de paz, após negociações no Egito para pôr fim à guerra em Gaza.

"Estou muito orgulhoso de anunciar que tanto Israel quanto o Hamas aprovaram a primeira fase do nosso plano de paz", disse Trump em sua rede social Truth Social.

"Isso significa que TODOS os reféns serão libertados muito em breve, e Israel retirará suas tropas até uma linha acordada, como os primeiros passos rumo a uma paz forte, duradoura e eterna", acrescentou.