Trump diz que prefeito de Chicago e governador de Illinois deveriam estar presos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (8) que o prefeito de Chicago e o governador de Illinois deveriam estar presos por sua falta de colaboração para impedir os protestos contra as operações de imigração, em uma mensagem na plataforma Truth Social.

"O prefeito de Chicago deveria estar na prisão por não proteger os agentes do ICE! O governador Pritzker também!", declarou Trump referindo-se às críticas ao serviço de imigração e fiscalização de fronteiras do país (ICE, na sigla em inglês).

Segundo um funcionário americano do Departamento de Defesa na terça-feira, 200 guardas nacionais se aproximaram de Chicago depois que o governo descreveu esta grande cidade do norte do país como uma "zona de guerra".