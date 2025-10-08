Trump se prepara para anunciar acordo sobre Gaza (nota vista pela AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para anunciar um acordo sobre Gaza em sua rede Truth Social, segundo uma nota que lhe foi entregue nesta quarta-feira (8) pelo secretário de Estado, Marco Rubio, e que pôde ser captada por um fotógrafo da AFP.

O acordo está "muito próximo", indica a nota manuscrita. "Precisamos que aprove um anúncio no Truth Social rapidamente para que você possa ser o primeiro a anunciar o acordo", diz a mensagem.

