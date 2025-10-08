Trump tem poucas chances de ganhar Nobel da Paz, dizem especialistas

Trump afirma que merece ser contemplado com o prestigioso prêmio por ter solucionado "oito conflitos", mas especialistas descartam que ele seja escolhido, pelo menos este ano.

"Não, este ano não será Trump", declarou à AFP o professor sueco Peter Wallensteen, especialista em assuntos internacionais.

"Talvez no próximo ano? Até lá, a situação estará mais clara em suas várias iniciativas, incluindo a crise de Gaza", acrescentou.

Vários especialistas consideram exageradas as afirmações de Trump como "pacificador" e expressam preocupação com as consequências de suas políticas de "Estados Unidos primeiro".

"Além de tentar negociar a paz para Gaza, vimos políticas que, na verdade, vão contra as intenções e o que está escrito no testamento de (Alfred) Nobel, especialmente para promover a cooperação internacional, a fraternidade das nações e o desarmamento", declarou Nina Graeger, diretora do Instituto de Pesquisa para a Paz de Oslo (PRIO, na sigla em inglês).

O presidente americano retirou os EUA de entidades internacionais e tratados multilaterais, lançou guerras comerciais contra aliados e rivais, ameaçou tomar a Groenlândia, mobilizou a Guarda Nacional em cidades de seu país, atacou a liberdade acadêmica das universidades, assim como a liberdade de expressão com suas ações judiciais contra meios de comunicação.