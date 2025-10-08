UE detalha como protegerá agricultores europeus no acordo com o Mercosul

A França reitera há anos sua oposição ao projeto do acordo por considerá-lo uma ameaça à sua produção de carne bovina, aves, açúcar e biocombustíveis, além de solicitar medidas de proteção adicionais.

A Comissão Europeia espera a ratificação do acordo entre a UE e Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai antes do final de 2025, durante a presidência brasileira do Mercosul.

O acordo com o Mercosul conta com muitos apoiadores na Europa, como a Alemanha, que busca novos mercados para suas empresas, especialmente desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca e sua imposição de tarifas.

As medidas anunciadas pela UE nesta quarta-feira incluem "vigilância reforçada" de produtos sensíveis, como carne bovina, frango, arroz, mel, ovos, alho e açúcar, afirmou.

A Comissão anunciou que enviará avaliações sobre o impacto das importações desses produtos do Mercosul ao Parlamento Europeu e aos Estados-membros a cada seis meses.

Acrescentou que iniciará investigações se os preços das importações do Mercosul forem pelo menos 10% inferiores aos de produtos idênticos da UE e se o volume de importações com isenção de impostos aumentar em mais de 10%.