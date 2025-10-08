Venezuela anuncia envio de tropas para principal aeroporto e regiões do Caribe

"Começou o exercício Independência 200, de ativação integral de todos os planos de defesa e ofensiva permanente na zona de defesa integral La Guaira e na zona de defesa integral Carabobo", disse o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em um áudio no Telegram.

Os militares estão posicionados no aeroporto internacional de Maiquetía, em La Guaira, que atende Caracas. Também estão nos portos, nas alfândegas, em unidades militares e instituições, acrescentou o ministro do Interior, Diosdado Cabello, que acompanhou a mobilização.

Segundo o governo, em La Guaira existe um plano defensivo com redes de vigilância e drones que inclui a milícia, um corpo militar formado por civis.

Os exercícios em Carabobo, por sua vez, são realizados no forte militar Paramacay, na capital Valência.

Militares e policiais também se mobilizam na avenida Universidad, uma das principais de Valência, para realizar exercícios militares em caso de "invasão", constatou a AFP.

Trump disse no domingo que os ataques contra pequenas embarcações perto da costa venezuelana têm sido tão bem-sucedidos que "não há mais embarcações" nessa área do Caribe.