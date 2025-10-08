Villarreal x Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, será disputado em Miami no dia 20 dezembro

O anúncio de Tebas chega dois dias depois de a Uefa confirmar que o jogo, originalmente marcada para o estádio do Villarreal, vai acontecer nos Estados Unidos.

"Com esse jogo, damos um passo histórico que impulsionará a LaLiga e o futebol espanhol para uma nova dimensão", disse o dirigente.

"Essa é apenas uma partida entre as 380 que compõem a temporada. A LaLiga representa milhões de torcedores ao redor do mundo, incluindo muitos que acompanham apaixonadamente seus times e merecem a oportunidade de vivenciá-los ao vivo pelo menos uma vez", continuou Tebas.

"Esse jogo busca aproximar o nosso futebol dessa torcida global, sem diminuir o compromisso com aqueles que acompanham nos estádios espanhóis todos os dias", explicou.

Por sua vez, os presidentes de Villarreal e Barcelona também se mostraram e acordo com a mudança.

"Para o Villarreal, esta é uma oportunidade histórica de continuar crescendo e ganhando visibilidade em um país tão importante quanto os Estados Unidos", disse Fernando Roig, mandatário do clube de Castellón.