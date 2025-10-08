Von der Leyen supera duas moções de censura no Parlamento Europeu

Ambas as iniciativas fracassaram graças ao apoio de sua coalizão, formada pelos conservadores do Partido Popular Europeu, os social-democratas e os liberais (Renew).

A primeira moção, da extrema direita, recebeu 378 votos contra, 179 votos a favor e 37 abstenções. A segunda obteve 383 contra, 133 a favor e 78 abstenções.

Após os resultados, Von der Leyen celebrou "forte apoio" do Parlamento em uma mensagem no X.

A presidente da Comissão já havia enfrentado uma moção em julho, apresentada por um eurodeputado romeno de extrema direita. A iniciativa foi rejeitada por 360 votos.

Mas, apesar de superar essas três moções em um Parlamento Europeu cada vez mais fragmentado, as críticas à sua gestão continuam.

Tanto a esquerda quanto o centro a acusam de cultivar ambiguidades com a extrema direita e de desmantelar as leis ambientais.