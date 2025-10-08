Wall Street continua a subir sem trégua

A Bolsa de Valores de Nova York voltou a fechar em alta e bateu novos recordes nesta quarta-feira (8), apesar da paralisação orçamentária nos Estados Unidos e da ausência de indicadores econômicos.

Os índices Nasdaq (+1,12%, a 23.043,38 pontos) e S&P 500 (+0,58%, a 6.753,72 unidades) alcançaram novos máximos. O Dow Jones, por sua vez, permaneceu estável (0,00%).

A cotação do ouro chegou a 4.000 dólares por onça pela primeira vez nesta quarta, já que os investidores recorreram ao metal ? o ativo de segurança por excelência ? por preocupações sobre a paralisação de governo nos Estados Unidos (também conhecida como "shutdown"), a crise política na França e outras incertezas econômicas globais.